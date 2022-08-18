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Винницкая птицефабрика уплатила почти 350 млн грн налогов

Киев • УНН

 • 240705 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Винницкая птицефабрика, которая входит в состав агрохолдинга МХП, за первое полугодие 2022 года уплатила 343 млн грн налогов в бюджеты разных уровней. Об этом сообщает пресс-служба предприятия, передает УНН.

Винницкая птицефабрика уплатила почти 350 млн грн налогов

Детали

В государственный бюджет поступило 233 млн грн, местные бюджеты в регионах присутствия МХП получили 87 млн ​​грн. Единый социальный вклад в систему общеобязательного государственного социального страхования Украины составил 162 млн грн.

Цитата

“Своевременная и прозрачная уплата налоговых обязательств является залогом выполнения важных социальных программ и выплат, а также финансовой стабильности нашего государства. Это очень хорошо понимает Винницкая птицефабрика, действуя исключительно в законодательном поле, своевременно уплачивая соответствующие налоги и сборы", – говорится в сообщении.

Напомним

Компания “Ориль-Лидер” за полгода уплатила налогов на сумму свыше 78 миллионов гривен. 

Справка

МХП – ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании – Юрий Косюк.

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