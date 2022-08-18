Винницкая птицефабрика уплатила почти 350 млн грн налогов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Винницкая птицефабрика, которая входит в состав агрохолдинга МХП, за первое полугодие 2022 года уплатила 343 млн грн налогов в бюджеты разных уровней. Об этом сообщает пресс-служба предприятия, передает УНН.
Детали
В государственный бюджет поступило 233 млн грн, местные бюджеты в регионах присутствия МХП получили 87 млн грн. Единый социальный вклад в систему общеобязательного государственного социального страхования Украины составил 162 млн грн.
Цитата
“Своевременная и прозрачная уплата налоговых обязательств является залогом выполнения важных социальных программ и выплат, а также финансовой стабильности нашего государства. Это очень хорошо понимает Винницкая птицефабрика, действуя исключительно в законодательном поле, своевременно уплачивая соответствующие налоги и сборы", – говорится в сообщении.
Напомним
Компания “Ориль-Лидер” за полгода уплатила налогов на сумму свыше 78 миллионов гривен.
Справка
МХП – ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании – Юрий Косюк.