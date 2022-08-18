Вінницька птахофабрика сплатила майже 350 млн грн податків
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Вінницька птахофабрика, яка входить до складу агрохолдингу МХП, за перше півріччя 2022 року сплатила 343 млн грн податків до бюджетів різних рівнів. Про це повідомляє пресслужба підприємства, передає УНН.
Деталі
До державного бюджету надійшли 233 млн грн, місцеві бюджети в регіонах присутності МХП отримали 87 млн грн. Єдиний соціальний внесок до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування України склав 162 млн грн.
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“Вчасна та прозора сплата податкових зобов’язань є запорукою виконання важливих соціальних програм і виплат, а також фінансової стабільності нашої держави. Це дуже добре розуміє Вінницька птахофабрика, діючи виключно в законодавчому полі, своєчасно сплачуючи відповідні податки та збори”, - йдеться у повідомлені.
Нагадаємо
Компанія “Оріль-Лідер” за пів року сплатила податків на суму понад 78 мільйонів гривень.
Довідка
МХП – провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії – Юрій Косюк.