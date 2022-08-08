Економічний фронт: компанія "Оріль-Лідер" за пів року сплатила понад 78 млн грн податків

Цитата

“Понад 78 млн грн податків та зборів до бюджетів усіх рівнів сплачено ПрАТ "Оріль-Лідер" за І півріччя 2022 року. З них до державного бюджету надійшли 13,5 млн грн, місцеві бюджети отримали 25 млн грн, єдиний соціальний внесок до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування України склав 39,5 млн грн”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Підприємство "Зернопродукт МХП" за перше півріччя сплатило податків на суму понад 170 мільйонів гривень.

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.