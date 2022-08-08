Економічний фронт: компанія "Оріль-Лідер" за пів року сплатила понад 78 млн грн податків
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Компанія “Оріль-Лідер”, яка входить до агрохолдингу МХП, за пів року сплатила податків на суму понад 78 мільйонів гривень. Про це повідомили у пресслужбі підприємства, передає УНН.
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“Понад 78 млн грн податків та зборів до бюджетів усіх рівнів сплачено ПрАТ "Оріль-Лідер" за І півріччя 2022 року. З них до державного бюджету надійшли 13,5 млн грн, місцеві бюджети отримали 25 млн грн, єдиний соціальний внесок до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування України склав 39,5 млн грн”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Підприємство "Зернопродукт МХП" за перше півріччя сплатило податків на суму понад 170 мільйонів гривень.
Довідка
МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.