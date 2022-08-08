Экономический фронт: компания "Ориль-Лидер" за полгода уплатила более 78 млн грн налогов

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“Более 78 млн грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней уплачено ЧАО "Ориль-Лидер" за I полугодие 2022 года. Из них в государственный бюджет поступило 13,5 млн грн, местные бюджеты получили 25 млн грн, единый социальный взнос в систему общеобязательного государственного социального страхования Украины составил 39,5 млн грн”, - говорится в сообщении.

Напомним

Предприятие "Зернопродукт МХП" за первое полугодие уплатило налогов на сумму более 170 миллионов гривен.

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.