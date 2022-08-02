Винницкая ОГА начала выплаты пострадавшим от ракетных обстрелов

Цитата

“На сегодня подано 15 комплектов документов на получение помощи. Шестерым членам семей погибших уже выплачены средства помощи. Также девять выплат будет осуществлено в ближайшее время”, – отметила Заболотная.

Детали

Для помощи пострадавшим Винницкая ОВА привлекла внебюджетные средства. В частности, 3 млн грн были предоставлены компанией МХП и благотворительным фондом "МХП-Громаде".

Справка

МХП – ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании – Юрий Косюк.

Напомним

Российские оккупанты 14 июля около 11 часов нанесли удар по центру Винницы крылатыми ракетами типа "Калибр".

Погибло 27 человек, обратилось за медпомощью 202 человека. Госпитализировали – 68, в том числе четырех детей.