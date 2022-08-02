Винницкая ОГА начала выплаты пострадавшим от ракетных обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Пострадавшие от ракетных обстрелов в Виннице начали получать выплаты. Об этом сообщает издание “Новости Винницы” со ссылкой на первую заместитель начальника Винницкой ОВА Наталью Заболотную, передает УНН.
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“На сегодня подано 15 комплектов документов на получение помощи. Шестерым членам семей погибших уже выплачены средства помощи. Также девять выплат будет осуществлено в ближайшее время”, – отметила Заболотная.
Детали
Для помощи пострадавшим Винницкая ОВА привлекла внебюджетные средства. В частности, 3 млн грн были предоставлены компанией МХП и благотворительным фондом "МХП-Громаде".
Справка
МХП – ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании – Юрий Косюк.
Напомним
Российские оккупанты 14 июля около 11 часов нанесли удар по центру Винницы крылатыми ракетами типа "Калибр".
Погибло 27 человек, обратилось за медпомощью 202 человека. Госпитализировали – 68, в том числе четырех детей.