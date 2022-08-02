Вінницька ОДА почала виплати постраждалим від ракетного обстрілу

Цитата

“На сьогодні подано 15 комплектів документів на отримання допомоги. Шістьом членам сімей загиблих вже виплачені кошти допомоги. Також дев’ять виплат здійснено буде найближчим часом”, – зазначила Заболотна.

Деталі

Для допомоги постраждалим Вінницька ОВА залучила позабюджетні кошти. Зокрема, 3 млн грн були надані компанією МХП та благодійним фондом "МХП-Громаді".

Довідка

МХП – провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії – Юрій Косюк.

Нагадаємо

Російські окупанти 14 липня близько 11 години завдали удару по центру Вінниці крилатими ракетами типу "Калібр".

Загинуло 27 людей, звернулося по меддопомогу 202 особи. Госпіталізували – 68, зокрема чотирьох дітей.