Вінницька ОДА почала виплати постраждалим від ракетного обстрілу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Постраждалі від ракетного обстрілу у Вінниці почали отримувати виплати. Про це повідомляє видання “Новини Вінниці” із посиланням на першу заступницю начальника Вінницької ОВА Наталю Заболотну, передає УНН.
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“На сьогодні подано 15 комплектів документів на отримання допомоги. Шістьом членам сімей загиблих вже виплачені кошти допомоги. Також дев’ять виплат здійснено буде найближчим часом”, – зазначила Заболотна.
Деталі
Для допомоги постраждалим Вінницька ОВА залучила позабюджетні кошти. Зокрема, 3 млн грн були надані компанією МХП та благодійним фондом "МХП-Громаді".
Довідка
МХП – провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії – Юрій Косюк.
Нагадаємо
Російські окупанти 14 липня близько 11 години завдали удару по центру Вінниці крилатими ракетами типу "Калібр".
Загинуло 27 людей, звернулося по меддопомогу 202 особи. Госпіталізували – 68, зокрема чотирьох дітей.