Винничанин выиграл миллион гривен в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В это воскресенье, 11 марта, один из игроков государственной лотереи "Лото-Забава" выиграл 1 млн грн. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
"Любимая многими украинцами "Лото-Забава" снова бьет собственные рекорды и может похвастаться новым, 284-м, миллионером!
Так, во время розыгрыша 970-го тиража, который состоялся 11 марта 2018 года, счастливчик из Винницы благодаря "Лото-Забава" разбогател на 1 000 000 гривен. Таким образом, нынешний подсчет любимцев Фортуны округлился до 5 миллионеров", - подчеркнули в "М.С.Л."
Выигрышный билет №0225140 был приобретен в винницком киоске "Пресса" по адресу: ул.Матроса Кошки, 49.
"Оператор государственных лотерей "М.С.Л." приглашает победителя стать почетным участником закрытого "Клуба миллионеров "М.С.Л." и посетить Киев на уик-энд. В столице миллионера ждёт специальная VIP-программа - "Два дня из жизни миллионера", рассчитанная на двух человек.
Кульминацией этих двух праздничных дней станет участие в воскресном прямом эфире "Лото-Забава", где любимца судьбы лично поздравят ведущие телерозыгрышей - Лариса Руснак и Анатолий Гнатюк. Они торжественно вручат почетному гостю подарочный чек на 1 000 000 гривен", - рассказали в "М.С.Л." и напомнили, что таким шансом недавно воспользовался один из победителей лотереи "Лото-Забава" - киевлянин Руслан Ходарченко.