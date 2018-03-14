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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 50764 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 61442 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 64656 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 103868 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 96119 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103938 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110948 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Винничанин выиграл миллион гривен в лотерею

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КИЕВ. 14 марта. УНН. В это воскресенье, 11 марта, один из игроков государственной лотереи "Лото-Забава" выиграл 1 млн грн. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

"Любимая многими украинцами "Лото-Забава" снова бьет собственные рекорды и может похвастаться новым, 284-м, миллионером!

Так, во время розыгрыша 970-го тиража, который состоялся 11 марта 2018 года, счастливчик из Винницы благодаря "Лото-Забава" разбогател на 1 000 000 гривен. Таким образом, нынешний подсчет любимцев Фортуны округлился до 5 миллионеров", - подчеркнули в "М.С.Л."

Выигрышный билет №0225140 был приобретен в винницком киоске "Пресса" по адресу: ул.Матроса Кошки, 49.

"Оператор государственных лотерей "М.С.Л." приглашает победителя стать почетным участником закрытого "Клуба миллионеров "М.С.Л." и посетить Киев на уик-энд. В столице миллионера ждёт специальная VIP-программа - "Два дня из жизни миллионера", рассчитанная на двух человек.

Кульминацией этих двух праздничных дней станет участие в воскресном прямом эфире "Лото-Забава", где любимца судьбы лично поздравят ведущие телерозыгрышей - Лариса Руснак и Анатолий Гнатюк. Они торжественно вручат почетному гостю подарочный чек на 1 000 000 гривен", - рассказали в "М.С.Л." и напомнили, что таким шансом недавно воспользовался один из победителей лотереи "Лото-Забава" - киевлянин Руслан Ходарченко.

Украинские Национальные Новости

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