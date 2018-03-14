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Вінничанин виграв мільйон гривень у лотерею

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Цієї неділі, 11 березня, один з гравців державної лотереї "Лото-Забава" виграв 1 млн грн. Про це повідомив оператор державних лотерей "М.С.Л.", передає УНН.

"Улюблена багатьма українцями "Лото-Забава" знову б'є власні рекорди та може похвалитися новим, 284-м, мільйонером!

Так, під час розіграшу 970-го тиражу, що відбувся 11 березня 2018 року, щасливчик з Вінниці завдяки "Лото-Забава" розбагатів на 1 000 000 гривень. Таким чином, цьогорічний підрахунок улюбленців Фортуни округлився до 5 мільйонерів", - підкреслили у "М.С.Л."

Виграшний білет №0225140 придбано у вінницькому кіоску "Преса" за адресою: вул.Матроса Кішки, 49.

"Оператор державних лотерей "М.С.Л." запрошує переможця стати почесним учасником закритого "Клубу мільйонерів "М.С.Л." та завітати до Києва на уїк-енд. У столиці на мільйонера очікуватиме спеціальна VIP-програма - "Два дні з життя мільйонера", розрахована на двох осіб.

Кульмінацією цих двох святкових днів стане участь у недільному прямому ефірі "Лото-Забава", де улюбленця долі особисто привітають ведучі телерозіграшу - Лариса Руснак та Анатолій Гнатюк. Вони урочисто вручать почесному гостю подарунковий чек на 1 000 000 гривень", - розповіли у "М.С.Л." та нагадали, що таким шансом нещодавно скористався один з переможців лотереї "Лото-Забава" - киянин Руслан Ходарченко.

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