Истребители НАТО проведут учения в Эстонии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В понедельник, вторник, среду и пятницу на этой неделе дислоцированные на авиабазе Эмари истребители ВВС Германии Eurofighter совершат тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии, передает УНН со ссылкой на ERR.
Полеты пройдут на высоте не менее 152 метров, то есть 500 футов, и предпочтительно вдали от населенных пунктов, сообщили в главном штабе сил обороны страны.
Страны НАТО выделяют определенные части своего воздушного пространства для проведения учений и тренировок ВВС, в том числе бреющих полетов. Полеты согласованы с Департаментом авиации и акционерным диспетчерским обществом Lennuliiklusteenindus.
По решению Северо-Атлантического альянса, ВВС стран НАТО с 29 марта 2004 года в порядке ротации охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы.
ВВС Германии приступили к охране воздушного пространства Балтийских стран 31 августа. На авиабазе Шяуляй в Литве с 5 января дислоцирован авиаотряд Королевских ВВС Нидерландов, использующий истребители F-16.
Напомним, первый большой подразделение батальона НАТО прибыл в Эстонию.