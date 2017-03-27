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Истребители НАТО проведут учения в Эстонии

Истребители НАТО проведут учения в Эстонии

Киев • УНН

 • 9555 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В понедельник, вторник, среду и пятницу на этой неделе дислоцированные на авиабазе Эмари истребители ВВС Германии Eurofighter совершат тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии, передает УНН со ссылкой на ERR.

Полеты пройдут на высоте не менее 152 метров, то есть 500 футов, и предпочтительно вдали от населенных пунктов, сообщили в главном штабе сил обороны страны.

Страны НАТО выделяют определенные части своего воздушного пространства для проведения учений и тренировок ВВС, в том числе бреющих полетов.  Полеты согласованы с Департаментом авиации и акционерным диспетчерским обществом Lennuliiklusteenindus.

По решению Северо-Атлантического альянса, ВВС стран НАТО с 29 марта 2004 года в порядке ротации охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы.

ВВС Германии приступили к охране воздушного пространства Балтийских стран 31 августа. На авиабазе Шяуляй в Литве с 5 января дислоцирован авиаотряд Королевских ВВС Нидерландов, использующий истребители F-16.

Напомним, первый большой подразделение батальона НАТО прибыл в Эстонию.

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