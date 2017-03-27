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Винищувачі НАТО проведуть навчання в Естонії

Винищувачі НАТО проведуть навчання в Естонії

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. У понеділок, вівторок, середу і п'ятницю цього тижня дислоковані на авіабазі Емарі винищувачі ВПС Німеччини Eurofighter здійснять тренувальні польоти в повітряному просторі Естонії, передає УНН з посиланням на ERR.

Польоти пройдуть на висоті не менше 152 метрів, тобто 500 футів, і переважно далеко від населених пунктів, повідомили в головному штабі сил оборони країни.

Країни НАТО виділяють певні частини свого повітряного простору для проведення навчань і тренувань ВПС, в тому числі для бриючих польотів. Польоти узгоджені з Департаментом авіації і акціонерною диспетчерською спільнотою Lennuliiklusteenindus.

За рішенням Північно-Атлантичного альянсу, ВПС країн НАТО з 29 березня 2004 року в порядку ротації охороняють повітряний простір Естонії, Латвії та Литви.

ВПС Німеччини приступили до охорони повітряного простору Балтійських країн 31 серпня. На авіабазі Шяуляй в Литві з 5 січня дислокований авіазагін Королівських ВПС Нідерландів, який використовує винищувачі F-16.

Нагадаємо, перший великий підрозділ батальйону НАТО прибув до Естонії.

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