Вымогали деньги с предпринимателей: на Харьковщине обезврежена банда во главе с "криминальным авторитетом"

Подозрение получили 5 человек по факту вымогательства, совершенного организованной группой, а также еще один их сообщник - по факту кражи в условиях военного положения. Среди фигурантов заключенные Харьковского СИЗО, которые руководили преступной группой.

Об этом передает УНН с ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Детали

Разоблачена преступная группа во главе со "смотрящим" в СИЗО, которая вымогала деньги с предпринимателей под кураторством российских криминальных авторитетов - говорится в сообщении.

Согласно официальной информации, подозрение сообщено 5 лицам по факту вымогательства, совершенного организованной группой, в условиях военного положения (ч. 4 ст. 189 УК Украины).

Также их 34-летний сообщник - заочно по факту кражи, совершенной группой лиц в условиях военного положения (ч. 1 ст. 28, ч. 4 ст. 185 УК Украины).

Члены группировки "специализировались" на вымогательстве средств с предпринимателей и кражах. Суммы "долгов" колебались от 300 000 до 600 000 гривен. - информирует ведомство.

Отмечается, что лидером преступной группировки является криминальный авторитет Харьковского региона, - он отвечает и руководит воровским движением в местах лишения свободы Харьковской области.

К преступной деятельности "смотрящий" привлек 35-летнего помощника, который также находится в учреждении.

Правоохранители провели обыски по местам содержания и проживания фигурантов: изъяли оружие, телефоны, список с "должниками".

Подозреваемым, которые не находились в СИЗО, избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также решается вопрос об объявлении в розыск сообщника фигурантов, которому инкриминируется кража (ч. 1 ст. 28, ч. 4 ст. 185 УК Украины).

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