Вимагали кошти з підприємців: на Харківщині знешкоджена банда на чолі з "кримінальним авторитетом"
Київ • УНН
Злочинне угруповання на чолі з ув'язненим у СІЗО вимагало гроші у підприємців під наглядом російського кримінального авторитета.
Підозру отримали 5 осіб за фактом вимагання, вчиненого організованою групою, а також ще один їх спільник - за фактом крадіжки в умовах воєнного стану. Серед фігурантів утриманці Харківського СІЗО, які керували злочинною групою.
Про це передає УНН із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Деталі
Викрито злочинну групу на чолі зі "смотрящим" в СІЗО, яка вимагала гроші з підприємців під кураторством російських кримінальних авторитетів
Згідно з офіційною інформацією, підозру повідомлено 5 особам за фактом вимагання, вчиненого організованою групою, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України).
Також їх 34-річний спільник - заочно за фактом крадіжки, вчиненої групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 28, ч. 4 ст. 185 КК України).
Члени угруповання "спеціалізувалися" на вимаганні коштів з підприємців та крадіжках. Суми "боргів" коливалися від 300 000 до 600 000 гривень.
Зазначається, що лідером злочинного угруповання є кримінальний авторитет Харківського регіону, - він відповідає та керує злодійським рухом в місцях позбавлення волі Харківської області.
До злочинної діяльності "смотрящий" залучив 35-річного помічника, який також знаходиться в установі.
Правоохоронці провели обшуки за місцями утримання та проживання фігурантів: вилучили зброю, телефони, список з "боржниками".
Підозрюваним, які не перебували в СІЗО, обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Також вирішується питання щодо оголошення у розшук спільника фігурантів, якому інкриміновано крадіжку (ч. 1 ст. 28, ч. 4 ст. 185 КК України).
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