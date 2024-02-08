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Справа екс-нардепа ОПЗЖ Кузьміна серед тисяч кримінальних проваджень, в яких фігурують політики

Справа екс-нардепа ОПЗЖ Кузьміна серед тисяч кримінальних проваджень, в яких фігурують політики

Київ • УНН

 • 20481 перегляди

Державне бюро розслідувань веде понад 2 000 кримінальних справ, у тому числі проти політиків, таких як колишній депутат від ОПЗЖ Ренат Кузьмін, якого звинувачують у державній зраді за поширення проросійської пропаганди після вторгнення Росії в Україну.

Державне бюро розслідувань веде справи про державних зрадників: їх біля 2 тисяч, серед них зокрема йдеться про політиків. Про це передає УНН із посиланням на інтерв’ю речниці ДБР Тетяни Сапьян в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Деталі

Щодо справи колишнього народного депутату від фракції ОПЗЖ, Рената Кузьміна, повідомляється наступне.

У жовтні 2022 року, на той момент ще народному депутату було оголошено підозру у державній зраді. ДБР встановило, що напередодні після початку повномасштабного вторгнення він розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали, які шкодували Україні

- розповіла речниця ДБР.

За словами Тетяни Сапьян, інформація, що мала пропагандистський характер, розповсюджувалась Кузьміним у виступах, в соцмережах та на особистому сайті нардепа ОПЗЖ.

Звісно, що такі меседжі від народного обранця формували в суспільстві не найкращі настрої та шкодили суверенітетові. В березні 2023 року йому було обрано запобіжний захід. 

– зазначає Сапьян.

Кузьміну призначено тримання під вартою без права внесення застави, - в заочній формі.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт направлено до суду

– повідомила Сапьян.

Слідство припускає, що Кузьмін перебуває на території рф. Ще один цікавий факт, -  незважаючи на відсутність екснардепа в Україні, приватні адвокати, тобто сторона захисту Кузьміна, максимально робили все, щоб затягувати розгляд справи у суді, додає Сапьян.

Доповнення

Щодо загальної кількості справ, вказується, що ДБР веде понад 2 тисячі кримінальних проваджень, - в них зокрема йдеться про політиків.

Нагадаємо

Слідчі отримали доручення розслідувати незаконне встановлення обладнання для відеоспостереження в одному з комплексів Київської області з метою захисту прав журналістів.

Державне бюро розслідувань підтвердило, що розслідує кримінальне провадження щодо можливих зловживань директора юридичного департаменту Національного банку України Олександра Зими.

Ігор Тележніков

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