Справа екс-нардепа ОПЗЖ Кузьміна серед тисяч кримінальних проваджень, в яких фігурують політики
Київ • УНН
Державне бюро розслідувань веде понад 2 000 кримінальних справ, у тому числі проти політиків, таких як колишній депутат від ОПЗЖ Ренат Кузьмін, якого звинувачують у державній зраді за поширення проросійської пропаганди після вторгнення Росії в Україну.
Державне бюро розслідувань веде справи про державних зрадників: їх біля 2 тисяч, серед них зокрема йдеться про політиків. Про це передає УНН із посиланням на інтерв’ю речниці ДБР Тетяни Сапьян в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Деталі
Щодо справи колишнього народного депутату від фракції ОПЗЖ, Рената Кузьміна, повідомляється наступне.
У жовтні 2022 року, на той момент ще народному депутату було оголошено підозру у державній зраді. ДБР встановило, що напередодні після початку повномасштабного вторгнення він розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали, які шкодували Україні
За словами Тетяни Сапьян, інформація, що мала пропагандистський характер, розповсюджувалась Кузьміним у виступах, в соцмережах та на особистому сайті нардепа ОПЗЖ.
Звісно, що такі меседжі від народного обранця формували в суспільстві не найкращі настрої та шкодили суверенітетові. В березні 2023 року йому було обрано запобіжний захід.
Кузьміну призначено тримання під вартою без права внесення застави, - в заочній формі.
Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт направлено до суду
Слідство припускає, що Кузьмін перебуває на території рф. Ще один цікавий факт, - незважаючи на відсутність екснардепа в Україні, приватні адвокати, тобто сторона захисту Кузьміна, максимально робили все, щоб затягувати розгляд справи у суді, додає Сапьян.
Доповнення
Щодо загальної кількості справ, вказується, що ДБР веде понад 2 тисячі кримінальних проваджень, - в них зокрема йдеться про політиків.
Нагадаємо
Слідчі отримали доручення розслідувати незаконне встановлення обладнання для відеоспостереження в одному з комплексів Київської області з метою захисту прав журналістів.
Державне бюро розслідувань підтвердило, що розслідує кримінальне провадження щодо можливих зловживань директора юридичного департаменту Національного банку України Олександра Зими.