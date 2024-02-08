Дело экс-нардепа ОПЗЖ Кузьмина среди тысяч уголовных производств, в которых фигурируют политики

Государственное бюро расследований ведет дела о государственных изменниках: их около 2 тысяч, среди них в частности речь идет о политиках. Об этом передает УНН со ссылкой на интервью пресс-секретаря ГБР Татьяны Сапьян в эфире телемарафона "Единые новости".

Детали

По делу бывшего народного депутата от фракции ОПЗЖ, Рената Кузьмина, сообщается следующее.

В октябре 2022 года, на тот момент еще народному депутату было объявлено подозрение в государственной измене. ГБР установило, что накануне после начала полномасштабного вторжения он размещал в СМИ пропагандистские материалы, которые жалели Украину - рассказала пресс-секретарь ГБР.

По словам Татьяны Сапьян, информация, имевшая пропагандистский характер, распространялась Кузьминым в выступлениях, в соцсетях и на личном сайте нардепа ОПЗЖ.

Конечно, такие месседжи от народного избранника формировали в обществе не лучшие настроения и вредили суверенитету. В марте 2023 года ему была избрана мера пресечения. - отмечает Сапьян.

Кузьмину назначено содержание под стражей без права внесения залога, - в заочной форме.

Сейчас досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд - сообщила Сапьян.

Следствие предполагает, что Кузьмин находится на территории рф. Еще один интересный факт, - несмотря на отсутствие экс-нардепа в Украине, частные адвокаты, то есть сторона защиты Кузьмина, максимально делали все, чтобы затягивать рассмотрение дела в суде, добавляет Сапьян.

Дополнение

Относительно общего количества дел, указывается, что ГБР ведет более 2 тысяч уголовных производств, - в них в частности речь идет о политиках.

Напомним,

Следователи получили поручение расследовать незаконную установку оборудования для видеонаблюдения в одном из комплексов Киевской области с целью защиты прав журналистов.

Государственное бюро расследований подтвердило, что расследует уголовное производство относительно возможных злоупотреблений директора юридического департамента Национального банка Украины Александра Зимы.