Вымогали деньги от призывников под видом полицейских и ТЦК: задержана банда

Ликвидирована преступная группа, участники которой выдавали себя за работников ТЦК и полицейских для того, чтобы требовать деньги с призывников. За одно "патрулирование" сообщники могли получать от 40 тысяч гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали

Сообщается, что в поле зрения правоохранителей в Одесской области попала группа лиц, которые, выдавая себя за представителей ТЦК и полиции, останавливали на улицах мужчин призывного возраста. За одно "патрулирование" сообщники могли получать от 40 тысяч гривен.

"Злоумышленники, используя военную и полицейскую форменную одежду, угрожали задержанным принудительной доставкой в ТЦК, но за деньги предлагали этого не делать. Если же "задержанные" отказывались - фигуранты применяли физическое и психологическое насилие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в одном из случаев сообщники подстерегали свою жертву недалеко от дома. Они обвинили мужчину в уклонении от мобилизации и сообщили, что должны немедленно доставить его в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Злоумышленники прижали потерпевшего к забору, а затем начали бить по ногам, туловищу и голове.

"После фигуранты сообщили, что мужчина должен немедленно заплатить, если желает избежать мобилизации. Волнуясь за свою жизнь и здоровье, мужчина отдал им более 3 000 долларов", - информирует полиция.

Кроме того, отмечается, что одним из участников группы был бывший сотрудник милиции, который после службы был обвиняемым по нескольким уголовным производствам. Еще двое из них не раз имели проблем с законом за совершение ряда преступлений: вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, разбойное нападение, совершенное группой лиц, кражи.

"Бойцы отдела быстрого реагирования ДВБ задержали заговорщиков "на горячем". У фигурантов провели санкционированные обыски, во время которых изъяли элементы форменной одежды, деньги, банковские карты, мобильные телефоны. Кроме того, правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование оружие, порошкообразное вещество и другие средства для употребления наркотических веществ", - говорится в сообщении.

Участников преступной группы задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещены в изолятор временного содержания. Следователи полиции Одессы уже объявили им о подозрении по ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12-ти лет лишения свободы.

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