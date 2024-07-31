Сотрудники Службы безопасности разоблачили на коррупции руководителя одного из районных отделов управления Государственной миграционной службы на Волыни. Чиновник наладил незаконный механизм систематического получения взяток при изготовлении документов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Волынской области, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что за деньги злоумышленник обещал не создавать искусственные препятствия при изготовлении внутренних и заграничных паспортов.

По предварительным выводам специалистов, злоумышленник таким образом получал до 40 тыс. грн. в месяц.

Правоохранители разоблачили чиновника "на горячем" в его служебном кабинете во время получения очередного транша взятки за "содействие" в изготовлении документов для несовершеннолетнего ребенка.

Сейчас руководителю отдела ГТСУ сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

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