Служба безопасности и ГБР ликвидировали коррупционную схему на Ивано-Франковской таможне, задержав руководителя одного из ключевых управлений, который требовал взятки с импортеров. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

По данным следствия, чиновник организовал преступный механизм получения денег от представителей компаний-импортеров. В обмен на взятки чиновник "гарантировал" предпринимателям не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении их товаров, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что для реализации "схемы" фигурант привлек нескольких таможенных брокеров из Ивано-Франковской и Закарпатской таможен. Один из них был привлечен к сделке как посредник для передачи взяток от предпринимателей.

Сотрудники СБУ задокументировали 4 факта получения фигурантами неправомерной выгоды. После этого правоохранители задержали организатора преступления и посредника с поличным во время получения нового "транша".

Сейчас решается вопрос о сообщение обоим задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

ГБР задержало командира корабля ВМС, который требовал у подчиненных взятку за отгул на сушу