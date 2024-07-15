Правоохранители разоблачили командира отделения на одном из судов ВМС Украины, который без взятки не отпускал подчиненных на берег. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает УНН.

Детали

Следователи установили, что для того, чтобы уйти в законный выходной с судна, подчиненные должны были заплатить ему 10 тыс. гривен. По оперативным данным, так он мог зарабатывать на отгулах моряков не менее 150 тыс. гривен в месяц.

9 июля 2024 года правоохранители задержали фигуранта во время получения очередной оплаты в сумме 1 тыс. долларов США. Эти деньги он получил от подчиненного за возможность в течение месяца ходить в выходные на сушу. Военнослужащему сообщено о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). - резюмировали в ГБР.

Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 182 тыс грн.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним

В мае Государственное бюро расследований начало расследование в отношении командования 125 отдельной бригады территориальной обороны из-за прорыва врага на Харьковщине.