Требовал взятку в 20 тысяч долларов: на "горячем" поймали судью из Черниговщины

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“НАБУ и САП разоблачили судью Черниговского окружного административного суда на получении 20 тыс. долл. неправомерной выгоды. Деньги судья попросил и получил за вынесение решения по административному делу в пользу истца”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что неправомерную выгоду служитель Фемиды получил двумя траншами: 7 тыс. долл. авансом, до вынесения нужного решения, и 13 тыс. долл. - по факту выполненной договоренности.

Судью разоблачили сразу после получения второго транша. Лицо задержано в порядке ст. 208, ст. 482 УК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 Ст. 368 УК Украины.

Напомним

В Одессе СБУ разоблачила двух чиновников-взяточников из городского совета. Злоумышленников задержали “на горячем”.