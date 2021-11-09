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Вимагав хабар у 20 тисяч доларів: на "гарячому" спіймали суддю з Чернігівщини

Київ • УНН

 • 25036 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. На Чернігівщині викрили суддю на одержанні хабаря. Про це повідомили у НАБУ, передає УНН.

Вимагав хабар у 20 тисяч доларів: на "гарячому" спіймали суддю з Чернігівщини

Цитата

“НАБУ і САП викрили суддю Чернігівського окружного адміністративного суду на одержанні 20 тис. дол. США неправомірної вигоди. Гроші суддя попросив та одержав за винесення рішення в адміністративній справі на користь позивача”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що неправомірну вигоду служитель Феміди одержав двома траншами: 7 тис. дол. США авансом, до винесення потрібного рішення, і 13 тис. дол. США — за фактом виконаної домовленості.

Суддю викрили одразу після одержання другого траншу. Особу затримано в порядку ст. 208, ст. 482 КК України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Нагадаємо

В Одесі СБУ викрила двох чиновників-хабарників з міської ради. Зловмисників затримали “на гарячому”.

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