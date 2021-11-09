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СБУ затримала чиновників мерії Одеси під час отримання хабаря

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. В Одесі СБУ викрила двох чиновників-хабарників з міської ради. Зловмисників затримали “на гарячому”, повідомляє УНН з посиланням на регіональне управління СБУ.

СБУ затримала чиновників мерії Одеси під час отримання хабаря

За даними слідства, посадові особи брали хабарі за видачу дозволів на розміщення на території міста тимчасових будівель (малих архітектурних форм — МАФ). В СБУ уточнили, що сума хабара залежала від об’єкта. Встановлено, що посадовці одного з комунальних підприємств міськради “обклали даниною” одеситів за безперешкодне розміщення тимчасових споруд на території міста.

Правоохоронці задокументували вимагання однієї тисячі доларів США неправомірної вигоди від місцевого жителя за надання дозвільних документів на встановлення МАФу. Двоє комунальників затримані після отримання всієї суми хабара.

Зазначається, що затриманим інкримінується ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України — прийняття пропозиції, обіцянки або витяг неправомірної вигоди службовою особою. На даний час ведуться слідчі дії щодо встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корупційної схеми.

Українські Національні Новини

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