СБУ задержала чиновников мэрии Одессы во время получения взятки

По данным следствия, должностные лица брали взятки за выдачу разрешений на размещение на территории города временных построек (малых архитектурных форм — МАФ). В СБУ уточнили, что сумма взятки зависела от объекта. Установлено, что должностные лица одного из коммунальных предприятий горсовета “обложили данью” одесситов за беспрепятственное размещение временных сооружений на территории города.

Правоохранители задокументировали вымогательство одной тысячи долларов США неправомерной выгоды от местного жителя за предоставление разрешительных документов на установку МАФа. Двое коммунальщиков задержаны после получения всей суммы взятки.

Отмечается, что задержанным инкриминируется ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом. В настоящее время ведутся следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к коррупционной схеме.