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Требовали деньги и шантажировали украинцев: в Чехии задержали членов так называемой "луганской бригады"

Киев • УНН

 • 29765 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В Чехии семерых членов так называемой "луганской бригады" задержала полиция города Брно за вымогательство. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные чешского Национального центра по борьбе с организованной преступностью.

Требовали деньги и шантажировали украинцев: в Чехии задержали членов так называемой "луганской бригады"

Цитата:

"Криминалисты на прошлой неделе провели на юге Моравы масштабную операцию под закрытым названием "Бригада". Операция касалась долговременной насильственной криминальной деятельности украинской организованной преступной группы, направленной на вымогательство", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что члены бригады долгое время вели преступную деятельность в высокоорганизованной и конспиративной манере, особенно в Брно и Южно-Моравском крае, которые были ориентированы, прежде всего, на шантаж людей из Украины, живущих в Чехии, требуя от них “единовременно или систематически выплачивать суммы за так называемую защиту”. Чтобы запугать сограждан, вызвать у них страх за жизнь, здоровье, имущество, члены "луганской бригады", как отмечается, прибегали к давлению разных форм и интенсивности и обогатились на сумму около 100 тысяч евро.

В ходе производства по уголовному делу было задержано 7 человек (4 мужчины и 3 женщины). Четверо мужчин обвиняются в "участии в ОПГ" и "вымогательстве" и взяты под стражу судом. Одного подозреваемого разыскивают.

Что касается женщин, они привлекаются к уголовной ответственности за преступления, связанные с "участием в организованной преступной группе" и "отмыванием доходов от преступной деятельности".

В ходе осмотра домов и других помещений и земли были обнаружены средства на сумму около миллиона чешских крон, происхождение которых будет предметом дальнейшего расследования, а также две единицы огнестрельного оружия, которые будут отправлены на экспертизу.

Напомним

В Грузии, в регионе Самегрело-Земо Сванети, ограбили базовый лагерь российско-украинской экспедиции, совершавшей восхождение на гору Ушба.

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