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У Грузії обікрали групу російсько-українських альпіністів. Забрали спорядження, гроші і скрипку

Київ • УНН

 • 29112 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. У Грузії, у регіоні Самегрело-Земо Сванеті, пограбували базовий табір російсько-української експедиції, яка здійснювала сходження на гору Ушба, передає УНН із посиланням на "Новости Грузия".

Деталі

Альпіністи виявили, що у них викрали спорядження, ноутбуки, фотоапаратуру, гроші, документи і навіть скрипку. Збиток оцінюється в 30 тисяч доларів.

Альпіністи підозрюють групу осіб, які бачили російсько-український табір днем ​​раніше. Альпіністи звернулися до поліції, але конкретних результатів розслідування поки немає.

Додамо

Про випадок, який стався 19 вересня, один з членів групи, петербуржець, повідомив редакції видання Peterburg2.

На думку чоловіка, в місцевому селі Бечо “є банда, яка піддає гостей Сванетії небезпеці, обчищаючи машини туристів, але з цим ніхто не бореться”.

“Ми багато років їздимо в гори Сванетії, возимо сюди людей, рекламуємо місцеві гори. У нас тут безліч друзів, які роками по крупицях створювали туристичну інфраструктуру і вибудовували образ рідного гірського краю, з суворими пейзажами, гостинними жителями, і, головне, абсолютною безпекою. Кілька ... (нехороших людей — ред.) з громади Бечо ризикують знищити все, що роками створювалося безліччю людей, а мляві дії місцевих правоохоронців тільки розпалюють їх азарт”, вважає співрозмовник видання.

У МВС Грузії поки не коментують це повідомлення ЗМІ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Грузії після сходження на гору Тетнульд загинув український альпініст

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