У Грузії обікрали групу російсько-українських альпіністів. Забрали спорядження, гроші і скрипку
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. У Грузії, у регіоні Самегрело-Земо Сванеті, пограбували базовий табір російсько-української експедиції, яка здійснювала сходження на гору Ушба, передає УНН із посиланням на "Новости Грузия".
Деталі
Альпіністи виявили, що у них викрали спорядження, ноутбуки, фотоапаратуру, гроші, документи і навіть скрипку. Збиток оцінюється в 30 тисяч доларів.
Альпіністи підозрюють групу осіб, які бачили російсько-український табір днем раніше. Альпіністи звернулися до поліції, але конкретних результатів розслідування поки немає.
Додамо
Про випадок, який стався 19 вересня, один з членів групи, петербуржець, повідомив редакції видання Peterburg2.
На думку чоловіка, в місцевому селі Бечо “є банда, яка піддає гостей Сванетії небезпеці, обчищаючи машини туристів, але з цим ніхто не бореться”.
“Ми багато років їздимо в гори Сванетії, возимо сюди людей, рекламуємо місцеві гори. У нас тут безліч друзів, які роками по крупицях створювали туристичну інфраструктуру і вибудовували образ рідного гірського краю, з суворими пейзажами, гостинними жителями, і, головне, абсолютною безпекою. Кілька ... (нехороших людей — ред.) з громади Бечо ризикують знищити все, що роками створювалося безліччю людей, а мляві дії місцевих правоохоронців тільки розпалюють їх азарт”, вважає співрозмовник видання.
У МВС Грузії поки не коментують це повідомлення ЗМІ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Грузії після сходження на гору Тетнульд загинув український альпініст