В Грузии обокрали группу российско-украинских альпинистов. Забрали снаряжение, деньги и скрипку
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Грузии, в регионе Самегрело-Земо Сванети, ограбили базовый лагерь российско-украинской экспедиции, которая совершала восхождение на гору Ушба, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".
Детали
Альпинисты обнаружили, что у них похитили снаряжение, ноутбуки, фотоаппаратура, деньги, документы и даже скрипку. Ущерб оценивается в 30 тысяч долларов.
Альпинисты подозревают группу лиц, которые видели российско-украинский лагерь днем ранее. Альпинисты обратились к полиции, но конкретных результатов расследования пока нет.
Добавим
О случае, который произошел 19 сентября, один из членов группы, петербуржец, сообщил редакции издания Peterburg2.
По мнению мужчины, в местном селе Бечо “есть банда, которая подвергает гостей Сванетии опасности, обчищая машины туристов, но с этим никто не борется”.
“Мы много лет ездим в горы Сванетии, возим сюда людей, рекламируем местные горы. У нас здесь множество друзей, которые годами по крупицам создавали туристическую инфраструктуру и выстраивали образ родного горного края, с суровыми пейзажами, гостеприимными жителями, и, главное, абсолютной безопасностью. Несколько … (нехороших людей — ред.) из общины Бечо рискуют уничтожить все, что годами создавалось множеством людей, а вялые действия местных правоохранителей только разжигают их азарт”, считает собеседник издания.
В МВД Грузии пока не комментируют это сообщение СМИ.
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