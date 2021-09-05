У Грузії після сходження на гору Тетнульд загинув український альпініст

Цитата

“З глибоким сумом повідомляємо про загибель пластуна Петра Бориса. Висловлюємо щирі співчуття дружині Юліанні Борис, рідним і близьким. Трагічна подія сталась в Грузії. Невтомний мандрівник, друг Слоник, здійснив сходження на гору Тетнульд (з грузинської — „Біла гора“) в регіоні Верхня Сванетія, Грузія. Висота — 4852 м. Загинув після завершення сходження”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Загиблий був членом куреню Сіроманці та активним учасником пластових заходів та таборів. Подробиці щодо дати та місця похорону будуть повідомлені пізніше.

Нагадаємо

У липні в горах Грузії загинув український альпініст Анатолій Мрачковський. Він зірвався на сніжному схилі на висоті 3400 метрів.