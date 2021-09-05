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В Грузии после восхождения на гору Тетнульд погиб украинский альпинист

В Грузии после восхождения на гору Тетнульд погиб украинский альпинист

Киев  •  УНН

 • 30102 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Украинский альпинист Петр Борис погиб в Грузии после восхождения на гору Тетнульд. Об этом сообщило сообщество Пласт-украинский скаутинг в Facebook, передает УНН.

Цитата

"С глубокой скорбью сообщаем о гибели пластуна Петра Бориса. Выражаем искренние соболезнования жене Юлианне Борис, родным и близким. Трагическое событие произошло в Грузии. Неутомимый путешественник, друг Слоник, совершил восхождение на гору Тетнульд (с грузинского - "Белая гора") в регионе Верхняя Сванетия, Грузия. Высота - 4852 м. Погиб после завершения восхождения", - говорится в сообщении.

Детали

Погибший был членом куреня Волки и активным участником пластовых мероприятий и лагерей. Подробности о дате и месте похорон будут сообщены позже.

Напомним

В июле в горах Грузии погиб украинский альпинист Анатолий Мрачковский. Он сорвался на снежном склоне на высоте 3400 метров.

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