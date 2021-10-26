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Вимагали гроші та шантажували українців: у Чехії затримали членів так званої "луганської бригади"

Київ • УНН

 • 29765 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Чехії сімох членів так званої "луганської бригади" затримала поліція міста Брно за вимагання. Про це пише УНН з посиланням на дані чеського Національного центру боротьби з організованою злочинністю.

Вимагали гроші та шантажували українців: у Чехії затримали членів так званої "луганської бригади"

Цитата:

"Криміналісти минулого тижня провели на півдні Морави масштабну операцію під закритою назвою “Бригада". Операція стосувалася довготривалої насильницької кримінальної діяльності української організованої злочинної групи, спрямованої на вимагання”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Відзначається, що члени бригади тривалий час вели злочинну діяльність у високоорганізованій та конспіративній манері, особливо у Брно та Південно-Моравському краї, які були орієнтовані насамперед на шантаж людей з України, які живуть у Чехії, вимагаючи від них “одноразово або систематично виплачувати суми за так званий захист”. Щоб залякати співгромадян, викликати у них страх за життя, здоров’я, майно члени “луганської бригади”, як зазначається, вдавалися до тиску різних форм та інтенсивності і збагатилися на суму близько 100 тисяч євро.

У ході провадження у кримінальній справі було затримано 7 осіб (4 чоловіки та 3 жінки). Четверо чоловіків обвинувачуються в “участі в ОЗУ” та “вимаганні” та взяті під варту судом. Одного підозрюваного розшукують.

Щодо жінок, вони притягуються до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з “участю в організованій злочинній групі” та “відмиванням доходів від злочинної діяльності”.

Під час огляду будинків та інших приміщень та землі було виявлено кошти на суму близько мільйона чеських крон, походження яких буде предметом подальшого розслідування, а також дві одиниці вогнепальної зброї, які будуть відправлені на експертизу.

Нагадаємо

У Грузії, у регіоні Самегрело-Земо Сванеті, пограбували базовий табір російсько-української експедиції, яка здійснювала сходження на гору Ушба.

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