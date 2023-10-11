Требовали 11 тысяч долларов у отца погибшего военного: на Днепропетровщине задержали двух злоумышленников
Киев • УНН
Киев. 11 октября. УНН. На Днепропетровщине разоблачили злоумышленников, которые требовали 11 тысяч долларов США несуществующего долга у отца погибшего военнослужащего. Об этом сообщила Национальная полиция Украины, пишет УНН.
Детали
Оперативники управлений стратегических расследований в Луганской области совместно со следователями областной полиции разоблачили злоумышленников которыми оказались 23-летний и 39-летний мужчины. Они пытались получить от отца погибшего военнослужащего несуществующий долг размером 11 тысяч долларов. Фигуранты угрожали потерпевшему физической расправой, давили психологически и заставляли продать собственный дом.
8 октября при поддержке полиции особого назначения Днепропетровской области фигурантов задержали сразу после получения средств.
При процессуальном руководстве Новомосковской окружной прокуратуры мужчинам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
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