Вимагали 11 тисяч доларів в батька загиблого військового: на Дніпропетровщині затримали двох зловмисників

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Оперативники управлінь стратегічних розслідувань у Луганській області спільно зі слідчими обласної поліції викрили зловмисників якими опинилися 23-річний та 39-річний чоловіки. Вони намагалися отримати від батька загиблого військовослужбовця неіснуючий борг розміром 11 тисяч доларів. Фігуранти погрожували потерпілому фізичною розправою, тиснули психологічно та змушували продати власний будинок.

8 жовтня за підтримки поліції особливого призначення Дніпропетровської області фігурантів затримали відразу після отримання коштів.

За процесуального керівництва Новомосковської окружної прокуратури чоловікам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

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