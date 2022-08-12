Изъято более 27 тонн российских масел: заблокирована деятельность киевской компании, входившей в структуру "Газпром нефти"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Служба безопасности заблокировала работу одной из киевских компаний, занимавшейся оптовой продажей российских нефтепродуктов на сотни млн грн. Предприятие входило в структуру кремлевского монополиста «Газпром нефть». Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.
Цитата
«Служба безопасности заблокировала работу одной из киевских компаний, занимавшейся оптовой продажей российских нефтепродуктов на сотни млн грн. Предприятие входило в структуру кремлевского монополиста «Газпром нефть», владельцы которого принадлежат к ближайшему окружению высшего военно-политического руководства страны-агрессора», – говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что представители украинского «филиала» перечисляли часть доходов в федеральный бюджет россии, из которого страна-агрессор брала средства для подготовки и осуществления полномасштабного вторжения на территорию нашего государства.
По данным следствия, руководители столичного предприятия наладили сбыт в промышленных масштабах российских горюче-смазочных материалов, применяемых для техобслуживания транспортных агрегатов.
«Готовую продукцию получали от своих «бизнес-партнеров» из рф и хранили на собственных крупногабаритных складах. Соответствующие логистические базы также использовали для реализации товара, прежде всего, аффилированным фирмам и клиентам с теневого рынка», - информирует СБУ.
Отмечается, что во время обысков по местам складирования нефтепродуктов сотрудники СБУ обнаружили более 27 тонн российских смазочных масел, которые находились в емкостях с маркировкой российской корпорации. Стоимость изъятой продукции составляет около 10 млн грн.
По материалам Службы безопасности весь конфискованный товар будет передан на нужды ВСУ.
«В настоящее время в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины, продолжаются комплексные меры для привлечения к ответственности организаторов и участников подрывной деятельности против нашего государства», - говорится в сообщении.
Дополнение
Служба безопасности Украины заблокировала активы добывающих компаний российского олигарха Игоря Наумца более чем на 1 млрд гривен.