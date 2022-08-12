Изъято более 27 тонн российских масел: заблокирована деятельность киевской компании, входившей в структуру "Газпром нефти"

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«Служба безопасности заблокировала работу одной из киевских компаний, занимавшейся оптовой продажей российских нефтепродуктов на сотни млн грн. Предприятие входило в структуру кремлевского монополиста «Газпром нефть», владельцы которого принадлежат к ближайшему окружению высшего военно-политического руководства страны-агрессора», – говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что представители украинского «филиала» перечисляли часть доходов в федеральный бюджет россии, из которого страна-агрессор брала средства для подготовки и осуществления полномасштабного вторжения на территорию нашего государства.

По данным следствия, руководители столичного предприятия наладили сбыт в промышленных масштабах российских горюче-смазочных материалов, применяемых для техобслуживания транспортных агрегатов.

«Готовую продукцию получали от своих «бизнес-партнеров» из рф и хранили на собственных крупногабаритных складах. Соответствующие логистические базы также использовали для реализации товара, прежде всего, аффилированным фирмам и клиентам с теневого рынка», - информирует СБУ.

Отмечается, что во время обысков по местам складирования нефтепродуктов сотрудники СБУ обнаружили более 27 тонн российских смазочных масел, которые находились в емкостях с маркировкой российской корпорации. Стоимость изъятой продукции составляет около 10 млн грн.

По материалам Службы безопасности весь конфискованный товар будет передан на нужды ВСУ.

«В настоящее время в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины, продолжаются комплексные меры для привлечения к ответственности организаторов и участников подрывной деятельности против нашего государства», - говорится в сообщении.

Дополнение

Служба безопасности Украины заблокировала активы добывающих компаний российского олигарха Игоря Наумца более чем на 1 млрд гривен.