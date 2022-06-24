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"Збіднів" на понад 1 млрд грн: в Україні заблокували активи видобувних компаній російського олігарха Наумця

"Збіднів" на понад 1 млрд грн: в Україні заблокували активи видобувних компаній російського олігарха Наумця

Київ • УНН

 • 197370 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Служба безпеки України заблокувала активи видобувних компаній російського олігарха Ігоря Наумця на понад 1 млрд гривень. Його прибутки фінансували агресію росії проти України. Про це інформує пресслужба СБУ, передає УНН.

Деталі

Як зазначили, СБУ припинила діяльність організації, яка займалася незаконним видобутком українських надр у промислових масштабах. Нею керував впливовий російський бізнесмен, якому належала ціла фінансово-промислова група. Як повідомили УНН джерела у правоохоронних органах, йдеться про російського олігарха Ігоря Наумця.

Мільйонні прибутки компанія направляла на фінансування повномасштабної агресії рф, а також на матеріальне забезпечення окупаційних адміністрацій в Криму та на сході України.

У Київській та Житомирській областях комерційні структури олігарха займалися масштабним видобутком піску та щебеню без сплати податків до держбюджету.

Також зловмисники причетні до схем рейдерських захоплень спеціалізованих підприємств надровидобувної галузі України.

Крім того, Наумець систематично виправдовував російську агресію, заперечував злочини окупантів і підтримував терористичні організації на сході України, а також став засновником однієї з російських компаній разом з так званим "міністром днр".

Доповнення

У Харківській області заарештували активи російських компаній на суму 40 мільйонів гривень.

Українські Національні Новини

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