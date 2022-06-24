"Обеднел" на более 1 млрд грн: в Украине заблокировали активы добывающих компаний российского олигарха Наумца
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Служба безопасности Украины заблокировала активы добывающих компаний российского олигарха Игоря Наумца более чем на 1 млрд гривен. Его доходы финансировали агрессию россии против Украины. Об этом информирует пресс-служба СБУ, передает УНН.
Детали
Как отметили, СБУ прекратила деятельность организации, занимавшейся незаконной добычей украинских недр в промышленных масштабах. Ею руководил влиятельный российский бизнесмен, которому принадлежала целая финансово промышленная группа. Как сообщили УНН источники в правоохранительных органах, речь идет о российском олигархе Игоре Наумце.
Миллионные доходы компания направляла на финансирование полномасштабной агрессии рф, а также на материальное обеспечение оккупационных администраций в Крыму и на востоке Украины.
В Киевской и Житомирской областях коммерческие структуры олигарха занимались масштабной добычей песка и щебня без уплаты налогов в госбюджет.
Также злоумышленники причастны к схемам рейдерских захватов специализированных предприятий недобывающей отрасли Украины.
Кроме того, Наумец систематически оправдывал российскую агрессию, отрицал преступления оккупантов и поддерживал террористические организации на востоке Украины, а также стал основателем одной из российских компаний вместе с так называемым "министром днр".
Дополнение
В Харьковской области арестовали активы российских компаний на сумму 40 миллионов гривен.