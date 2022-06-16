На Харківщині заарештували активи російських компаній на 40 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. У Харківській області заарештували активи російських компаній на суму 40 млн грн. Про це повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.
Цитата
“Йдеться про майно чотирьох місцевих підприємств, засновниками та кінцевими бенефіціарами яких є громадяни та юрособи країни-агресора. Два з цих підприємств пов'язані між собою та здійснюють торгівлю російським балансувальним і вимірювальним обладнанням. Їх материнська структура в росії підтримує збройну агресію проти України. Інші два – займаються оптово-роздрібною торгівлею в Україні”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
За рішенням Київського районного суду м. Харкова накладено арешт на рухоме та нерухоме майно, а також корпоративні права цих компаній. Наразі триває передача їх в управління АРМА.
Доповнення
В Україні заарештували активи білоруської паливної компанії, яка причетна до фінансування агресії росії. Її засновники – ЗАТ "Білоруська Нафтова Компанія" та виробниче об'єднання "Бєлоруснафта".