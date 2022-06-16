На Харківщині заарештували активи російських компаній на 40 млн грн

Цитата

“Йдеться про майно чотирьох місцевих підприємств, засновниками та кінцевими бенефіціарами яких є громадяни та юрособи країни-агресора. Два з цих підприємств пов'язані між собою та здійснюють торгівлю російським балансувальним і вимірювальним обладнанням. Їх материнська структура в росії підтримує збройну агресію проти України. Інші два – займаються оптово-роздрібною торгівлею в Україні”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

За рішенням Київського районного суду м. Харкова накладено арешт на рухоме та нерухоме майно, а також корпоративні права цих компаній. Наразі триває передача їх в управління АРМА.

Доповнення

В Україні заарештували активи білоруської паливної компанії, яка причетна до фінансування агресії росії. Її засновники – ЗАТ "Білоруська Нафтова Компанія" та виробниче об'єднання "Бєлоруснафта".



