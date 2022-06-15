В Україні заарештували активи "Бєлоруснафти" на 20 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. В Україні заарештували активи білоруської паливної компанії, яка причетна до фінансування агресії росії. Її засновники – ЗАТ "Білоруська Нафтова Компанія" та виробниче об'єднання "Бєлоруснафта". Про це інформує Служба безпеки України, передає УНН.
Деталі
За даними Служби безпеки, мережа спеціалізується на оптовій торгівлі різними видами палива. За останній рік вона експортувала до України товарів на майже 20 млрд грн. Компанія мала серед засновників білоруські державні підприємства, закуповувала сировину в рф і сплачувала податки до бюджетів обох країн.
З огляду на це, мережа має безпосереднє відношення до фінансування агресії рф проти України. Серед арештованих активів – корпоративні права та банківські рахунки загальною вартістю майже 20 млн грн.
Цитата
"Встановлено, що в місті Києві та на території інших регіонів України здійснює свою діяльність білоруська нафтова компанія, засновниками якої є ЗАТ "Білоруська Нафтова Компанія" та республіканське унітарне підприємство "Виробниче Об'єднання "Бєлоруснафта", – повідомили УНН джерела у правоохоронних органах.
Всі заарештовані активи передано в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Викриття та документування злочинної діяльності проводилося співробітниками СБУ у межах кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 2 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);
▪️ ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану).
Процесуальне керівництво у справі здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Доповнення
В Україні заарештували майно компаній з білорусі та рф на понад 600 млн гривень.