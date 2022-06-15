В Украине арестовали активы "Белоруснефти" на 20 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. В Украине арестовали активы белорусской топливной компании, которая причастна к финансированию агрессии россии. Ее учредители - ЗАО "Белорусская нефтяная компания" и производственное объединение "Белоруснефть". Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.
Детали
По данным Службы безопасности, сеть специализируется на оптовой торговле разными видами топлива. За последний год она экспортировала в Украину товаров почти на 20 млрд грн. Компания имела среди учредителей белорусские государственные предприятия, закупала сырье в рф и уплачивала налоги в бюджеты обеих стран.
Учитывая это, сеть имеет непосредственное отношение к финансированию агрессии рф против Украины. Среди арестованных активов – корпоративные права и банковские счета общей стоимостью около 20 млн грн.
Цитата
"Установлено, что в Киеве и на территории других регионов Украины осуществляет свою деятельность белорусская нефтяная компания, учредителями которой являются ЗАО "Белорусская Нефтяная Компания" и республиканское унитарное предприятие "Производственное Объединение "Белоруснефть", – сообщили УНН источники в правоохранительных органах.
Все арестованные активы переданы в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Разоблачение и документирование преступной деятельности проводилось сотрудниками СБУ в рамках уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 2 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины);
▪️ ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением, совершенные в условиях военного положения).
Процессуальное руководство по делу осуществляет Подольская окружная прокуратура города Киева.
Дополнение
В Украине арестовали имущество компаний из беларуси и рф на более чем 600 млн гривен.