В Харьковской области арестовали активы российских компаний на 40 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. В Харьковской области арестовали активы российских компаний на сумму 40 млн. грн. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.
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“Речь идет об имуществе четырех местных предприятий, учредителями и конечными бенефициарами которых являются граждане и юрлица страны-агрессора. Две из этих компаний соединены меж собой и осуществляют торговлю российским балансировочным и измерительным оборудованием. Их материнская структура в россии поддерживает вооруженную агрессию против Украины. Остальные две – занимаются оптово-розничной торговлей в Украине”, - говорится в сообщении.
Детали
По решению Киевского районного суда г. Харькова наложен арест на движимое и недвижимое имущество, а также корпоративные права этих компаний. Сейчас идет передача их в управление АРМА.
Дополнение
В Украине арестовали активы белорусской топливной компании, причастной к финансированию агрессии россии. Ее учредители – ЗАО "Белорусская нефтяная компания" и производственное объединение "Белоруснефть".