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Вилкул: военное положение является попыткой президента сорвать выборы

Вилкул: военное положение является попыткой президента сорвать выборы

Киев  •  УНН

 • 3606 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Попытка ввести военное положение является попыткой Президента сорвать выборы и узурпировать власть. Об этом заявил замглавы "Оппозиционного блока" Александр Вилкул, передает УНН со ссылкой на его сайт.

“На протяжении последних 4,5 лет положение было гораздо хуже — Крым, Иловайск, Дебальцево, но военное положение введено не было потому что они хотели прийти к власти и провести президентские и парламентские выборы. За 4,5 года погибли более 10 тыс. человек только по официальным данным. Военное положение введено не было. Сейчас попытка ввести военное положение — это попытка Президента сорвать выборы и узурпировать власть, забрать последнюю надежду у нашего народа на нормальную мирную жизнь в своей стране и возможность развиваться стране демократическим путем”, — заявил Вилкул.

Политик отметил, что необходимо придерживаться дипломатического пути решения ситуации.

“И мы, как страна, должны стать лидерами переговорного процесса и сделать это должен Президент. Не вводить военное положение, а возглавить переговорный процесс со всеми, кто может повлиять — с Америкой, с Европой и прямые переговоры с Россией. Мы уверены, что только дипломатический путь единственно правильный, который приведет к успеху”, — подчеркнул Вилкул.

Он заявил, что “Оппозиционный блок” будет голосовать против введения военного положения, а также — требует проголосовать постановление Верховной Рады о проведении выборов президента 31 марта 2019 года.

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