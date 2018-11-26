Вилкул: военное положение является попыткой президента сорвать выборы

“На протяжении последних 4,5 лет положение было гораздо хуже — Крым, Иловайск, Дебальцево, но военное положение введено не было потому что они хотели прийти к власти и провести президентские и парламентские выборы. За 4,5 года погибли более 10 тыс. человек только по официальным данным. Военное положение введено не было. Сейчас попытка ввести военное положение — это попытка Президента сорвать выборы и узурпировать власть, забрать последнюю надежду у нашего народа на нормальную мирную жизнь в своей стране и возможность развиваться стране демократическим путем”, — заявил Вилкул.

Политик отметил, что необходимо придерживаться дипломатического пути решения ситуации.

“И мы, как страна, должны стать лидерами переговорного процесса и сделать это должен Президент. Не вводить военное положение, а возглавить переговорный процесс со всеми, кто может повлиять — с Америкой, с Европой и прямые переговоры с Россией. Мы уверены, что только дипломатический путь единственно правильный, который приведет к успеху”, — подчеркнул Вилкул.

Он заявил, что “Оппозиционный блок” будет голосовать против введения военного положения, а также — требует проголосовать постановление Верховной Рады о проведении выборов президента 31 марта 2019 года.