Вилкул: военное положение является попыткой президента сорвать выборы

"Протягом останніх 4,5 років становище було набагато гірше - Крим, Іловайськ, Дебальцеве, але військовий стан введено не було тому що вони хотіли прийти до влади і провести президентські і парламентські вибори. За 4,5 року загинули понад 10 тис. Осіб тільки за офіційними даними. Воєнний стан введено не було. Зараз спроба ввести воєнний стан - це спроба Президента зірвати вибори і узурпувати владу, забрати останню надію у нашого народу на нормальну мирне життя в своїй країні і можливість розвиватися країні демократичним шляхом ", - заявив Вілкул.

Політик зазначив, що необхідно дотримуватися дипломатичного шляху вирішення ситуації.

"І ми, як країна, повинні стати лідерами переговорного процесу і зробити це повинен Президент. Не вводити воєнний стан, а очолити переговорний процес з усіма, хто може вплинути - з Америкою, з Європою і прямі переговори з Росією. Ми впевнені, що тільки дипломатичний шлях єдино правильний, який приведе до успіху ", - підкреслив Вілкул.

Він заявив, що "Опозиційний блок" буде голосувати проти введення воєнного стану, а також - вимагає проголосувати постанову Верховної Ради про проведення виборів президента 31 березня 2019 року.