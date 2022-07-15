Вилкул: в Никопольском районе был вражеский обстрел из "Градов" через реку Днепр
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Руководитель Криворожской ВГА Александр Вилкул заявил, что в Никопольском районе был вражеский обстрел из "Градов" через реку Днепр. Серьезные вспышки, спасателями пожар ликвидирован, передает УНН.
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"На нашем направлении в Никопольском районе вражеский обстрел из "Градов" через реку Днепр. Серьезные вспышки, спасателями пожар ликвидирован. В Криворожском районе обстрел Зеленодольска из ствольной артиллерии. Без потерь", - говорится в сообщении.
Напомним
Был прилет нескольких вражеских крылатых ракет в Ингулецкий район Кривого Рога.