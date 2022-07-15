Вілкул: у Нікопольському районі був ворожий обстріл із "Градів" через річку Дніпро
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Керівник Криворізької ВЦА Олександр Вілкул заявив, що у Нікопольському районі був ворожий обстріл із "Градів" через річку Дніпро. Серйозні спалахи, рятувальниками пожежу ліквідовано, передає УНН.
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"На нашому напрямку у Нікопольському районі ворожий обстріл із "Градів" через річку Дніпро. Серйозні спалахи, рятувальниками пожежу ліквідовано. У Криворізькому районі обстріл Зеленодольська зі ствольної артилерії. Без втрат", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Був приліт кількох ворожих крилатих ракет до Інгулецького району Кривого Рогу.