Ворожий ракетний удар по Кривому Рогу: Вілкул повідомив, що є втрати та значні руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул заявив, що внаслідок ворожого ракетного удару по Кривому Рогу є втрати серед населення та значні руйнування, передає УНН.
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“Був приліт кількох ворожих крилатих ракет до Інгулецького району Кривого Рогу. Я не можу дати всю інформацію, але руйнування дуже значні. Є втрати, а серед цивільних — двоє постраждалих”, — наголосив він.
Деталі
Вілкул також зазначив, що внаслідок обстрілу Апостолівської громади жителі не постраждали, проте було зруйновано лінію електропередач. Завдяки роботі комунальних служб вона вже відновлена.
Нагадаємо
У Кривому Розі на Дніпропетровщині був ворожий “приліт”, є двоє поранених.