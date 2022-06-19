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Ворожий ракетний удар по Кривому Рогу: Вілкул повідомив, що є втрати та значні руйнування

Ворожий ракетний удар по Кривому Рогу: Вілкул повідомив, що є втрати та значні руйнування

Київ • УНН

 • 245339 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул заявив, що внаслідок ворожого ракетного удару по Кривому Рогу є втрати серед населення та значні руйнування, передає УНН.

Цитата

“Був приліт кількох ворожих крилатих ракет до Інгулецького району Кривого Рогу. Я не можу дати всю інформацію, але руйнування дуже значні. Є втрати, а серед цивільних — двоє постраждалих”, — наголосив він.

Деталі

Вілкул також зазначив, що внаслідок обстрілу Апостолівської громади жителі не постраждали, проте було зруйновано лінію електропередач. Завдяки роботі комунальних служб вона вже відновлена.

Нагадаємо

У Кривому Розі на Дніпропетровщині був ворожий “приліт”, є двоє поранених.

Українські Національні Новини

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