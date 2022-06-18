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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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У Кривому Розі був ворожий "приліт", є поранені - голова ОВА

У Кривому Розі був ворожий "приліт", є поранені - голова ОВА

Київ • УНН

 • 262949 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. У Кривому Розі на Дніпропетровщині був ворожий "приліт", є двоє поранених, повідомив сьогодні голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, пише УНН.

Цитата

"У нас "приліт" у Кривому Розі. Є руйнування. Попередньо, двоє людей постраждали", - повідомив голова ОВА у Telegram.

На місці працюють рятувальники, додав він.

Доповнення

Російські окупанти напередодні вдарили з артилерії по селу Велика Костромка у Дніпропетровській області, є руйнування. Люди не постраждали.

Українські Національні Новини

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