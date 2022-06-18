У Кривому Розі був ворожий "приліт", є поранені - голова ОВА

Цитата

"У нас "приліт" у Кривому Розі. Є руйнування. Попередньо, двоє людей постраждали", - повідомив голова ОВА у Telegram.

На місці працюють рятувальники, додав він.

Доповнення

Російські окупанти напередодні вдарили з артилерії по селу Велика Костромка у Дніпропетровській області, є руйнування. Люди не постраждали.