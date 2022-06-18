У Кривому Розі був ворожий "приліт", є поранені - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У Кривому Розі на Дніпропетровщині був ворожий "приліт", є двоє поранених, повідомив сьогодні голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, пише УНН.
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"У нас "приліт" у Кривому Розі. Є руйнування. Попередньо, двоє людей постраждали", - повідомив голова ОВА у Telegram.
На місці працюють рятувальники, додав він.
Доповнення
Російські окупанти напередодні вдарили з артилерії по селу Велика Костромка у Дніпропетровській області, є руйнування. Люди не постраждали.