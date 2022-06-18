В Кривом Роге был вражеский "прилет", есть раненые - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В Кривом Роге Днепропетровской области был вражеский "прилет", есть двое раненых, сообщил сегодня глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, пишет УНН.
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"У нас "прилет" в Кривом Роге. Есть разрушения. Предварительно, два человека пострадали", - сообщил глава ОВА в Telegram.
На месте работают спасатели, добавил он.
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Российские оккупанты накануне ударили из артиллерии по селу Великая Костромка в Днепропетровской области, есть разрушения. Люди не пострадали.