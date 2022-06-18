Дніпропетровщина: окупанти вдарили з артилерії по селу Велика Костромка, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Російські окупанти вдарили з артилерії по селу Велика Костромка, є руйнування. Люди не постраждали. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
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“Вночі в області двічі кричали сирени. Ворог знову обстріляв Криворізький район. Кілька разів ударив з артилерії по селу Велика Костромка. Є руйнування. Люди не постраждали”, — зазначив він.
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