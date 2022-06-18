Днепропетровская область: оккупанты ударили из артиллерии по селу Великая Костромка, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Российские оккупанты ударили из артиллерии по селу Великая Костромка, есть разрушения. Люди не пострадали. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
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“Ночью в области дважды кричали сирены. Враг снова обстрелял Криворожский район. Несколько раз ударил из артиллерии по селу Великая Костромка. Есть разрушения. Люди не пострадали”, — отметил он.
Напомним
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