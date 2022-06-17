Дніпропетровська область: окупанти знову обстріляли Зеленодольську громаду
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Російські окупанти обстріляли з артилерії Зеленодольську громаду. Поцілили по селу Велика Костромка. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
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“Пізно увечері ворог обстріляв з артилерії Зеленодольську громаду. Поцілив по селу Велика Костромка. На щастя, ніхто не постраждав. Вночі в області була одна тривога. Без обстрілів”, — зазначив він.
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