У Дніпрі спалахнула пожежа, загорівся літній майданчик кафе

КИЇВ. 17 червня. УНН. У Дніпрі спалахнула пожежа. Горить літній майданчик кафе на рівні другого поверху. Постраждалих та загиблих немає. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.