У Дніпрі спалахнула пожежа, загорівся літній майданчик кафе
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. У Дніпрі спалахнула пожежа. Горить літній майданчик кафе на рівні другого поверху. Постраждалих та загиблих немає. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
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О 21:29 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Дмитра Яворницького, Шевченківського району.
Як зазначається, горить літній майданчик кафе на рівні другого поверху. Площа пожежі попередньо 500 м.кв.
Постраждалих та загиблих немає.
Наразі на місці працюють відділення пожежно-рятувальних підрозділів Головного управління.
У ДСНС наголосили, що загроза поширенню вогню відсутня.
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