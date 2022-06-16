На Запоріжжі спалахнула пожежа на хімічному заводі “Коагулянт”
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Сьогодні ввечері сталася пожежа на хімічному заводі «Коагулянт» у місті Пологи Запорізької області, передає УНН із посиланням на Запорізьку ОВА.
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Як повідомили у Запорізькій ОВА, на місці події працюють відповідні служби, вогнеборці локалізують займання складських приміщень площею 600 кв м.
Дані щодо постраждалих уточнюються.
"Наразі ситуація є контрольованою. За інформацією рятувальних служб небезпеки для жителів області не має", - йдеться у повідомленні.
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