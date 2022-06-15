На Запорізькому напрямку знищили ворожий склад боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Українські захисники минулої доби серед іншого знищили ворожий склад боєприпасів на Запорізькому напрямку. При цьому спостерігається перекидання ворогом сюди підкріплення, повідомляє Запорізька ОВА у зведенні за добу, пише УНН.
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"Військовослужбовці Сил оборони на Запорізькому напрямку продовжують ведення оборонної операції, завдають відповіді ворогу, знищуючи його живу силу та техніку. (...) Знищено ворожий склад боєприпасів і 2 бліндажі противника", - йдеться у повідомленні Запорізької ОВА у Telegram.
Деталі
Також протягом минулої доби на цьому напрямку українські воїни знищили особового складу противника - 2 осіб і 6 осіб поранили; танк – 1 одиниця; БТР – 1 одиниця; ББМ – 1 одиниця; БМП-3 – 1 одиниця; автомобільної техніки - 3 одиниці.
Як зазначається, основні сили й засоби загарбники продовжують зосереджувати в населених пунктах Василівка та у Василівському районі, а також у Пологівському і Бердянському районах. На околицях населеного пункту Новозлатопіль (Пологівський район) виявлено навчальний танковий полігон противника.
Зафіксоване також прибуття значної кількості військовослужбовців рф в населений пункт Дніпрорудне (Василівський район), а також прибуття з території окупованої АР Крим залізничного потягу з цистернами з пальним.
"Даних, які б свідчили про підготовку до ймовірного наступу в напрямку міста Оріхів найближчим часом, не зафіксовано. На усіх рубежах по лінії розмежування ведуться стримуючі дії", - зауважили при цьому в ОВА.
За минулу добу на території Запорізької області зазнали обстрілів та руйнувань околиці міста Гуляйполе Пологівського району та селища Кам'янське Василівського району. Зокрема, населені пункти Гуляйполе, Червоне, Малинівку і Ольгівське противник обстріляв з РСЗВ БМ-21 "Град". Населені пункти Времівка і Темирівка потрапили під вогонь танків. А по Першотравневому "працювали" ворожі "Смерчі".
Доповнення
Російські окупанти раніше завдали авіаудари по трьох селах на Запоріжжі.